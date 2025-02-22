الصين.. روبوت يعتدي على الجمهور في أحد المهرجانات- فيديو

روبوت يعتدي على الجمهور في أحد المهرجانات

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادثة في أحد المهرجانات الصينية، حيث أظهرت اللقطات روبوتا بشريا يعمل بالذكاء الاصطناعي خلال سيره بين الحشود قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويبدأ شجارا مع أحد الجماهير.

لكن رجال الأمن في الموقع تدخلوا سريعا للسيطرة على الوضع.

"كأنه مشهد من فيلم I, Robot".. روبوت يخرج عن السيطرة في فعالية بـ #الصين ويهاجم الجمهور ما استدعى تدخل قوات الأمن بسرعة#العربية pic.twitter.com/Lo8Imb8N19 — العربية (@AlArabiya) February 22, 2025

وبحسب التقديرات الأولية، إن الترجيحات تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة لخلل تقني، إذ يعتقد البعض أن الخطوة غير المنضبطة التي أقدم عليها الروبوت ربما تكون ناتجة عن اضطراب في النظام، وليس هجوم عدائي مقصود.

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدّة حوادث مشابهة، إذ أقدم نظام ذكاء اصطناعي على استهداف مُشغّله البشري لأنه يعيق مهمته.