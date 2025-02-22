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رويترز: أكراد شمال سوريا بدأوا تسليم النفط للحكومة المركزية بدمشق

05:36 م السبت 22 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة النفط السورية، أن سلطات الأكراد في شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، إن هذه أول عملية تسليم معلنة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة.

ولم يقدم أحمد السليمان مزيدًا من التفاصيل حول هذا الاتفاق.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يساهم في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت خلال العقد الماضي نتيجة حرب عام 2011 ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد فضلًا عن أسباب أخرى.

ويُذكر أن معظم حقول النفط والغاز تقع في مناطق سيطرة قوات (قسد) شرق الفرات.

وسبق وأن هنأ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بتوليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، كما دعاه لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.

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