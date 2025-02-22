للمرة الثانية.. إلغاء صلاة "التبشير الملائكي" الأحد بسبب الوضع الصحي للبابا فرانسيس

روما - (د ب أ)

لن يصلي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صلاة التبشير الملائكي التقليدية هذا الأحد للمرة الثانية منذ دخوله المستشفى بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي، وكما كان الحال الأسبوع الماضي، سيتم نشر نص الصلاة في وقت الظهر كتابة فقط، حسبما ذكر الفاتيكان اليوم السبت.

ويتلقى البابا، 88 عاما، علاجا من الالتهاب الرئوي الثنائي في مستشفى جميلي في روما منذ ثمانية أيا، وعادة ما يقيم البابا صلاة التبشير كل يوم أحد في منتصف النهار من نافذة القصر الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس، حيث يتجمع الحشود تقليديا لهذه المناسبة.

وخلال مرضه السابق، قاد البابا الصلاة أيضا من شرفة غرفته في المستشفى أو عبر رابط فيديو من مقر إقامته في كازا سانتا مارتا داخل الفاتيكان.

وقضى البابا ليلته الثامنة في المستشفى دون مضاعفات إضافية بعد إصابته بالمرض، وفقا لما ذكره الفاتيكان صباح السبت، وقال الفاتيكان في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني "كانت ليلة البابا هادئة".

وتحدث الأطباء لأول مرة عن حالته مساء أمس الجمعة، وقالوا إن البابا لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد، ولكن حالته ليست مهددة للحياة في الوقت الحالي، وأكد فريقه الطبي أنه لا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه ما زال يعاني من صعوبة في التنفس وبالتالي يحد من حركاته البدنية.

وأوضح الأطباء أنه بالرغم من ذلك، فإنه يجلس مستقيم الظهر على كرسي ويعمل ويضحك كالمعتاد.