صفقة المعادن الأوكرانية.. تعديلات أمريكية تستهدف نصف موارد كييف

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسودة اتفاق يحمل تاريخ 21 فبراير، اليوم السبت، إن أوكرانيا تراجع مقترحا أمريكيا معدلا بشأن مواردها الطبيعية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المقترح المعدل يحتوي على البنود نفسها التي رفضتها كييف سابقا باعتبارها مرهقة للغاية، موضحة أن بعض الشروط في المسودة الجديدة أكثر صرامة من النسخة السابقة.

وأكدت الصحيفة الامريكية، أن الاتفاق قد يحرم أوكرانيا من أموال تستثمرها في الجيش وصناعة الدفاع وقد تساهم في إعادة الإعمار، لافتة إلى أن الشروط تتضمن تنازل أوكرانيا عن نصف إيراداتها من الموارد الطبيعية ومنها المعادن والغاز والنفط.

كذلك، أوضحت أن الشروط تتضمن تنازل أوكرانيا أيضا عن نصف إيراداتها من الموانئ والبنية التحتية الأخرى، مؤكدة أن المقترح لا يشمل أي ضمانات أمنية طلبتها أوكرانيا بشأن أي عدوان روسي مستقبلي.

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن الإيرادات وفق المقترح سيتم توجيهها إلى صندوق تمتلك الولايات المتحدة فيه مصلحة مالية بنسبة 100%، كما أن المقترح يلزم أوكرانيا بالمساهمة بالصندوق حتى يصل إلى 500 مليار دولار وهو المبلغ الذي طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.