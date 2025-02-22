نيجيريا.. مصادرة نحو 5 ملايين دولار من المحافظ السابق للبنك المركزي

لاجوس - (د ب أ)

أمرت محكمة نيجيرية بمصادرة أموال وممتلكات عديدة تعود لمحافظ البنك المركزي السابق بعد أن قررت أنها "عائدات أنشطة غير قانونية".

وأفاد منشور أصدرته وكالة مكافحة الفساد النيجيرية عبر منصة إكس، اليوم السبت، بأن المحكمة في لاجوس، أمرت بمصادرة 4.7 مليون دولار بالإضافة إلى 831 مليون نيره (553 ألف دولار) موضوعة في حسابات مصرفية، وكذلك ممتلكات أخرى، تعود لجودوين إيميفيلي الذي عزل من منصب محافظ البنك المركزي في يونيو 2023، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم السبت.

وأصدر القاضي الأمر عقب طلب رسمي حركته لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بحسب المنشور.

وبشكل منفصل، يواجه إيميفيلي، 63 عاما، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي منذ 2014، محاكمة للتزوير والفساد وغيرها من الممارسات غير القانونية .

وأوائل الشهر الجاري، أعادت محكمة أخرى ملكية مصرف كيستون المحلي للحكومة بعد إبطال صفقة بيعه في عام 2017 لمستثمرين أفراد الذين تبين لاحقا صلتهم المزعومة بإيميفيلي وينفي الأخير كل الاتهامات.