واشنطن بوست: مسؤولون أوروبيون نصحوا زيلينسكي بتجاهل سخرية ترامب



وكالات



نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أوروبي، إن المسؤولون الأوروبيون نصحوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بتجاهل سخرية نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وأشار المسؤول، إلى أن المسؤولون الأوروبيون حذروا زيلنسكي من رفض صفقة المعادن النادرة التي قدمتها الولايات المتحدة.



وتابع المسؤول الأوروبي: "لا يزال بإمكان زيلنسكي الموافقة على صفقة المعادن لكنه يطلب ضمانات أمنية".



وقال المسؤول الأوروبي، إن الرئيس الأوكراني زيلنسكي ربما تصرف على عجل في رده على مزاعم نظيره الأمريكي ترامب الكاذبة، لافتًا إلى أن الوضع بين ترامب وزيلنسكي لم يتضرر على نحو لا يمكن إصلاحه.



وفي السياق ذاته، أفادت وكالة فرانس برس (أ ف ب)، بأن زيلينسكي يقول إنه غير مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.



وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الجمعة، أن أوكرانيا ستوقع في الأمد القريب جدًا اتفاقًا مع الولايات المتحدة بشأن معادنها النادرة، على الرغم من أن الرئيس زيلينسكي أعلن رفضه للمقترح الأمريكي.



وفي وقتٍ سابق، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحًا أمريكيًا بشأن المعادن الأوكرانية النادرة، موضحًا أن المقترح لا يشمل الضمانات الأمنية التي تسعى كييف منذ 3 أعوام للحصول عليها في مواجهة الهجوم الروسي. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام استثمارات أمريكية في هذا المجال



وتوترت الأوضاع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في الآونة الأخيرة، بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات لاذعة ضد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذ وصفه بـ"ديكتاتور بدون انتخابات"، كما حمل زيلينسكي مسؤولية الحرب مع روسيا.



وفي المقابل، قال زيلينسكي، إن ترامب يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.











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