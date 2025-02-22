6 أسرى فلسطينيين يرفضون الخروج من سجون الاحتلال ضمن صفقة اليوم (تفاصيل)

وكالات



أعلنت لجان أسرى القدس، أن 6 أسرى فلسطينيين رفضوا الخروج من سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت ضمن صفقة التبادل، لرفضهم الإبعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسهم الأسير سامر العيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في تاريخ السجون.



وأوضحت اللجان أنه من المقرر، تحرير 18 أسيرًا مقدسيًا، اليوم السبت، حيث سيعود 5 منهم إلى منازلهم، بينما سيتم إبعاد 13 أسيرًا آخرين إلى خارج البلاد ضمن شروط فرضها الاحتلال.



ورفض الأسير سامر العيساوي، الذي كان من المتوقع أن يتم الإفراج عنه اليوم السبت، الخروج من المعتقل بعد أن فرض الاحتلال الإسرائيلي شرطًا يقضي بإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية.



وأكدت عائلة العيساوي، أن سامر "رفض الإفراج المشروط" الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه عليه، مشددًا على تمسكه بوطنه ورفضه أن يكون جزءًا من هذه الصفقة التي تهدف إلى إبعاده.



ويُشار إلى أن العيساوي، الذي ينحدر من القدس، كان قد اعتُقل في عام 2003 وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. تم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في عام 2011، لكن الاحتلال أعاد اعتقاله مجددًا في عام 2012، وتبقى أمام العيساوي سبع سنوات ونصف لإنهاء محكوميته في سجون الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل، اليوم السبت، الإفراج عن 602 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، منهم 445 من قطاع غزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، و 50 من ذوي المؤبدات، و 60 من الأحكام العالية، 47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم.