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حماس تستنكر مزاعم إسرائيل بشأن مقتل عائلة بيباس

04:38 م السبت 22 فبراير 2025

حماس

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وكالات


قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "نستنكر بشدة المزاعم الكاذبة للاحتلال بشأن مقتل أطفال عائلة بيباس على يد الآسرين ومحاولة اتهامنا بذلك".


وأضافت الحركة في بيان، اليوم السبت، "هذه الادعاءات ليست سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها لتشويه صورة المقاومة وتبرير جرائم الاحتلال".


وأكدت حماس أن المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين بكل أمانة ومسؤولية والتزمت بأخلاقها الإسلامية وقيمها الإنسانية.


وأشارت الحركة إلى أن الادعاءات الباطلة محاولة مكشوفة من الاحتلال للتلاعب بمشاعر عائلات الأسرى وحرف الغضب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.


واتهمت إسرائيل، أمس الجمعة، حركة حماس بقتل الطفلين كفير وأريئيل أبناء الأسيرة شيري بيباس، التي سلمت الحركة جثثهم الخميس والجمعة الماضيين، حد زعمها.


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