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عون: إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار باستمرار احتلالها تلال جنوب لبنان

04:38 م السبت 22 فبراير 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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وكالات


قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها لتلال في الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن الاستقرار عند الحدود الجنوبية يتطلب انسحاب إسرائيل من التلال التي تتمركز فيها وإعادة الأسرى.


وأضاف عون، أنه على الدول الراعية للاتفاق ولا سيما الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للالتزام التام به.


وأوضح الرئيس اللبناني، أن قوات الجيش اللبناني انتشر في البلدات التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو جاهز للتمركز على طول الحدود الجنوبية.


وانسحبت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من بلدات وقرى حدودية عدة جنوب لبنان، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه أبقى وجوده في 5 مناطق استراتيجية، تشرف على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخوله كذلك مراقبة مناطق واسعة من جنوب لبنان ورصد أي حركة فيها.

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