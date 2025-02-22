أكسيوس: لا توجد مؤشرات على اقتراب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات



أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقى قبل أيام الوزير الإسرائيلي رون ديرمر الذي يقود مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



وأضاف أكسيوس، أن ويتكوف التقى أيضًا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



وقال الموقع الأمريكي، أنه لا مؤشرات حتى الآن على اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى من اتفاق غزة.



وأعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أنها جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذ عملية تبادل شاملة بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة وانسحابًا كاملًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكان من المفترض أن تبدأ مناقشات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في اليوم الـ16 من بدء سريان الاتفاق، على أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع مارس المقبل.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وتمتد المرحلة الأولى منه 42 يومًا، وخلالها تفرج حماس عن 33 أسيرًا فلسطينيًا مقابل نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.



وسلمت حماس، اليوم السبت، 6 أسرى إسرائليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل مقابل 602 أسيرًا فلسطينيًا.





