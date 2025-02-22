إعلام عبري: بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الأسبوع المقبل



وكالات



نقلت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية عن مصادر قولها، إنه حسب الخطة سيغادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



وأفادت المصادر بمغادرة رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي الجديد رون ديرمر إلى الولايات المتحدة.



وأضافت أن ديرمر سيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، لمناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.



وأعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أنها جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذ عملية تبادل شاملة بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة وانسحابًا كاملًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في اليوم الـ16 من بدء سريان الاتفاق، على أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع مارس المقبل.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وتمتد المرحلة الأولى منه 42 يومًا، وخلالها تفرج حماس عن 33 أسيرًا فلسطينيًا مقابل نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.



وسلمت حماس، اليوم السبت، 6 أسرى إسرائليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل مقابل 602 أسيرًا فلسطينيًا.