أول تعليق من ترامب على تسليم حماس 6 أسرى إسرائيليين اليوم

القاهرة -مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أفرجت اليوم عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل.

وكتب ترامب على على صفحته بتروث سوشيال: "حماس تطلق سراح الرهينة السادسة للتو".

وتابع الرئيس الأمريكي في منشوره: "حدودنا الجنوبية مغلقة".

وأشار ترامب: "إيلون يقوم بعمل رائع، لكني أريد أن أراه أكثر عدوانية. تذكر، لدينا بلد لندخره، ونريد أن نجعله أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب: "شركة مايكروسوفت الوطنية للبث والتي تعرف اختصار بقناة إم إس إن بي سي وهي محطة تلفزيونية إخبارية أمريكية تبث على مدار الساعة في الولايات المتحدة، تشكل تهديدًا لديمقراطيتنا. مثل هذا الكذب وسوء الفهم. الأشخاص السيئون في القمة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تفاجأ بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحها بشأن غزة، بالرغم من أن الولايات المتحدة نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا.

وتابع الرئيس الأمريكي خلال تصريحات صحفية الجمعة: "نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس وله الحق في أن يكون كذلك، فهذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية ولا يمكن تخيل حدوث ذلك في العصر الحديث".

وأوضح ترامب: "عدد من الأسرى الذين أطلق سراحهم كانوا بحالة سيئة للغاية ويبدو كأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق بألمانيا، إضافة إلى أن حماس تحاول الإفراج عن الأسرى الذين هم في حالة جيدة أولا".