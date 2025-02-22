ردًا على ترامب.. زيلينسكي يعلن عدم استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن مع أمريكا



وكالات



أفادت وكالة فرانس برس (أ ف ب)، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إنه غير مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.



وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الجمعة، أن أوكرانيا ستوقع في الأمد القريب جدًا اتفاقًا مع الولايات المتحدة بشأن معادنها النادرة، على الرغم من أن الرئيس زيلينسكي أعلن رفضه للمقترح الأمريكي.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز في كلمة خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سيباك) في العاصمة واشنطن، أمس الجمعة، "سيوقع الرئيس زيلينسكي هذا الاتفاق، وسترون ذلك في الأمد القريب جدًا. وهذا أمر جيد لأوكرانيا".



وفي وقتٍ سابق، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحًا أمريكيًا بشأن المعادن الأوكرانية النادرة، موضحًا أن المقترح لا يشمل الضمانات الأمنية التي تسعى كييف منذ 3 أعوام للحصول عليها في مواجهة الهجوم الروسي. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام استثمارات أمريكية في هذا المجال.