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جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم الأسير هشام السيد

03:20 م السبت 22 فبراير 2025

جانب من عملية تسليم الأسرى

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وكالات


أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال تسلم الأسير الإسرائيلي هشام السيد من هيئة الصليب الأحمر الدولي.


وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الصليب الأحمر يعمل على نقل هشام السيد إلى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) داخل غزة، ليُنقل بعد ذلك إلى خارج القطاع.


وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أنها ستقوم بالإفراج عن الأسير هشام السيد من دون مراسم احترامًا لفلسطيني الداخل.


وسلمت القسام صباح اليوم السبت، 5 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

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