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احترامًا لفلسطينيي الداخل.. حماس ستسلم الأسير هشام السيد من دون مراسم

02:39 م السبت 22 فبراير 2025

مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صف

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وكالات

قال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن تسليم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، للأسير الإسرائيلي هشام السيد بقطاع غزة من دون مراسم هو احترام لفلسطينيي الداخل.

وأضاف رئيس اللجنة أن فلسطينيي الداخل تلقوا رسالة القسام بفخر واعتزاز كتعبير عن وحدة المصير.

وقالت مصادر في كتائب القسام، أن الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد لمدة 10 سنوات بسبب كونه فلسطينيًا من الداخل، على الرغم من أنه خدم في صفوفه، وفق قناة الجزيرة.

وأشارت المصادر إلى أن حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من جميع الأطراف الفلسطينية.

وسلمت كتائب القسام، اليوم السبت، لهيئة الصليب الأحمر الدولي خمسة أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

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