بعد الإفراج عنه.. من هو ضياء الآغا أقدم أسرى قطاع غزة؟

وكالات

أفرجت سلطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان من بين المفرج عنهم اليوم السبت ضياء الآغا، الذي يُعتبر أقدم أسرى قطاع غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي.

من هو ضياء الآغا؟

يُلقب ضياء الآغا بـ"عميد أسرى قطاع غزة" وأقدمهم، حيث قضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله في سن السابعة عشرة.

وبدأ اعتقال الآغا في 10 أكتوبر عام 1992، وهو واحد من بين 18 أسيرًا فلسطينيًا مر على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا، وقد صدر حكم بسجنه مدى الحياة بعد عامين من توقيفه.

في سن الـ17، نفذ ضياء الآغا عملية فدائية ضد مجمع مستوطنات "غوش قطيف" في قطاع غزة، حيث أسفرت العملية عن مقتل ضابط إسرائيلي في وحدة "سيرت متكال" الشهيرة.

وكان الضابط المقتول ميتسا بن حاييم، أحد المخططين والمنفذين لعملية اغتيال ثلاثة من القادة الفلسطينيين في بيروت عام 1973.

ويُعد الآغا واحدًا من الأسيرين الذين يعتبرون رمزًا للنضال الفلسطيني، حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه لفترة طويلة نظرًا للدور الذي لعبه في العمليات العسكرية ضد الاحتلال.