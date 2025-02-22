على جدران السجن.. أسرى فلسطينيون يتركون رسالة لنتنياهو قبل الإفراج عنهم

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن أسرى فلسطينيون تركوا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الإفراج عنهم اليوم السبت ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن الأسرى الفلسطينيون كتبوا على جدران السجن قبل الإفراج عنهم "لن نغفر ولن ننسى ولن نركع".

ومن جانبه أعلن مكتب إعلام الأسرى أنه، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، سيتم الإفراج اليوم السبت عن 602 أسير فلسطيني، بينهم: 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، 60 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.و47 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" (شاليط) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم. و445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر.

في السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن 109 من الأسرى المفرج عنهم سيتم إبعادهم إلى الخارج، في إطار تفاهمات الصفقة التي تمت بوساطة إقليمية ودولية.