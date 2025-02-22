أسير إسرائيلي يقبل رأس عناصر المقاومة أثناء عملية التسليم (فيديو)

وكالات

قبل أحد الأسرى الإسرائيليين رأس مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال مراسم تسليم الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.

وخلال المراسم، تم عرض جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وهي الجملة التي لطالما رددها يحيى السنوار.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة استعراض حركة حماس للأسلحة التي غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

أسير محتل يقبل رأس آسره صاحب الأرض pic.twitter.com/xj1SH5ZrwY — إسلام عقل (@islamakel) February 22, 2025

وفي الفيديو، الذي تم نشره اليوم السبت، ظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة في رفح.

🌐 صور | لحظة تقبيل جندي أسير من جيش الاحتلال لرؤوس مقاتلي كتـائب القـسام أثناء مراسم الإفراج عنه ضمن صفقة طوفان الأحرار pic.twitter.com/aK7i3oc5pk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 22, 2025

من جانبها، قالت القناة الـ 12 العبرية إن مقاتلي حركة حماس قاموا بكتابة مقولة مشهورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على يافطة في مسرح تسليم الأسرى، حيث كتبوا: "فقط الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى".

وأضافت اليافطة جملة أخرى: "إهدأ يا نتنياهو ولا تنضغط".