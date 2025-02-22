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أسير إسرائيلي يقبل رأس عناصر المقاومة أثناء عملية التسليم (فيديو)

12:58 م السبت 22 فبراير 2025

تسليم الدفعة السابعة من الاسرى

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وكالات

قبل أحد الأسرى الإسرائيليين رأس مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال مراسم تسليم الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.

وخلال المراسم، تم عرض جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وهي الجملة التي لطالما رددها يحيى السنوار.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة استعراض حركة حماس للأسلحة التي غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

وفي الفيديو، الذي تم نشره اليوم السبت، ظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة في رفح.

من جانبها، قالت القناة الـ 12 العبرية إن مقاتلي حركة حماس قاموا بكتابة مقولة مشهورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على يافطة في مسرح تسليم الأسرى، حيث كتبوا: "فقط الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى".

وأضافت اليافطة جملة أخرى: "إهدأ يا نتنياهو ولا تنضغط".

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