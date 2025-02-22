احترامًا لفلسطينيي الداخل.. القسام تسلم الأسير هشام السيد دون مراسم

وكالات

أعلنت مصادر في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "القسّام قررت تسليم الأسير هشام السيد من مدينة غزة دون مراسم، احترامًا لفلسطينيي الداخل".

وقالت المصادر في تصريح لقناة "الجزيرة" إن حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الجميع في فلسطين.

وأكدت المصادر أن الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد لمدة 10 سنوات بسبب كونه فلسطينيًا من الداخل، رغم أنه خدم في صفوفه.

وأشارت إلى أن شعار "هبة الكرامة" إلى جانب شعار "طوفان الأقصى" أثناء عملية التسليم يعكس التكامل الشعبي.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الأسير هشام السيد اليوم السبت ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وبدأت كتائب القسام صباح اليوم مراسم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الستة وتسليمهم للصليب الأحمر في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة والنصيرات وسط القطاع.





