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"بمقولته المشهورة عن الحرب".. المقاومة تسخر من نتنياهو أثناء تسليم الأسرى (صور وفيديو)

12:32 م السبت 22 فبراير 2025
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    مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (4)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (5)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (2)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (3)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (1)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى
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وكالات

قالت القناة الـ 12 العبرية، إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كتبوا على يافطة في مسرح تسليم أسرى الدفعة السابعة مقولة مشهورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "فقط الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن اليافطة تضمنت جمة أخرى: "إهدأ يا نتنياهو ولا تنضغط".

وشهدت مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح، عرض جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وهي الجملة التي لطالما رددها يحيى السنوار.

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر لحظة استعراض حركة حماس لأسلحة غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

وخلال الفيديو، الذي تم نشره اليوم السبت، يظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.

تسليم الأسرى

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حماس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي صفقة التبادل
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