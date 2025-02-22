"بمقولته المشهورة عن الحرب".. المقاومة تسخر من نتنياهو أثناء تسليم الأسرى (صور وفيديو)

وكالات

قالت القناة الـ 12 العبرية، إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كتبوا على يافطة في مسرح تسليم أسرى الدفعة السابعة مقولة مشهورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "فقط الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن اليافطة تضمنت جمة أخرى: "إهدأ يا نتنياهو ولا تنضغط".

وشهدت مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح، عرض جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وهي الجملة التي لطالما رددها يحيى السنوار.

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر لحظة استعراض حركة حماس لأسلحة غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

📹 أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح



عناصر "كتائب القسام" يحملون ويضعون على منصة التسليم أسلحة إسرائيلية اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.



وستجري عملية التسليم في مكانين: الأول في رفح جنوبي قطاع غزة، والثاني في النصيرات وسط… pic.twitter.com/NTwUSYqoBB — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025

وخلال الفيديو، الذي تم نشره اليوم السبت، يظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.