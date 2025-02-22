"نشوفك في المحكمة".. خناقة بين ترامب وحاكمة ولاية بشأن التمويل (فيديو)

وكالات

نشب جدل حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحاكمة ولاية مين الديمقراطية جانيت ميلز خلال اجتماع مع حكام الولايات في البيت الأبيض أمس الجمعة، حول مسألة الأموال الفيدرالية التي هدد ترامب بحجبها عن الولاية إذا لم تمتثل لمرسومه التنفيذي الذي يمنع الرياضيين "المتحولين جنسياً" من المشاركة في الرياضات النسائية.

وبدأ الجدل عندما تحدث ترامب أمام حكام الولايات عن مرسومه التنفيذي الذي يحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية، وسأل ترامب ميلز: "ألن تلتزمي بالأمر التنفيذي؟".

فأجابته ميلز: "أنا ملتزمة بقوانين الولاية والفيدرالية"، ليرد ترامب قائلاً: "نحن القانون الفيدرالي، من الأفضل أن تفعلي ذلك لأنكِ لن تحصلي على تمويل فيدرالي على الإطلاق إذا لم تفعلي ذلك".

وأضاف ترامب: "بالمناسبة، سكان ولايتك، حتى وإن كانوا ليبراليين إلى حد ما، جعلوني أحقق نتائج جيدة هناك. إنهم لا يريدون الرجال المشاركة في الرياضات النسائية".

وردّت ميلز قائلة: "سنراك في المحكمة". ليجيبها ترامب: "سأراك في المحكمة، أتطلع إلى ذلك. يجب أن يكون ذلك سهلاً حقًا.. واستمتعي بحياتك بعد انتهاء ولايتك، لأنني لا أعتقد أنكِ ستظلين في المنصب".

وأصدرت ميلز بيانًا أكدت فيه أن ولاية مين "لن تخاف من تهديدات الرئيس"، مضيفة: "إذا حاول الرئيس حرمان أطفال المدارس في مين من جانب واحد من الاستفادة من التمويل الفيدرالي، فإن إدارتي والنائب العام سيتخذان جميع الإجراءات القانونية المناسبة لاستعادة هذا التمويل".

كان ترامب قد انتقد مرارًا مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية خلال حملته الانتخابية، وأشاد مؤيدوه بأمره التنفيذي الذي وقعه مؤخرًا معتبرين أنه "سيعيد العدالة" للرياضات النسائية.

وطبق ترامب قراره عبر وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن فرض سياسة "التنوع والشمول" ينتهك الحقوق المدنية.

ومن المتوقع أن يتم حجب التمويل الفيدرالي عن المدارس التي لا تلتزم بهذه القوانين.