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ترامب يقيل رئيس هيئة أركان الجيش في منشور على تروث سوشيال

10:47 ص السبت 22 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال سي كيو براون.

وفي منشور على تروث سوشيال، أعلن ترامب إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال سي كيو براون، بالإضافة إلى إبعاد خمسة من كبار القادة العسكريين الآخرين في عملية إعادة تنظيم تاريخية وفقا لما ذكره.

ورشح ترامب الفريق المتقاعد دان "رازين" كين رئيسًا جديدًا، وهي المرة الأولى التي يعود فيها ضابط متقاعد لهذا الدور.

كما أعلن ترامب أيضًا استبدال الأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تقود فرعًا عسكريًا، بالإضافة إلى ذلك، يقوم ترامب بإزالة القاضي المحامي العام للجيش والبحرية والقوات الجوية.

ترامب

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلًا: "لدينا نفط أكثر من أي دولة في العالم، ومع ذلك، اعتمدت إدارة بايدن على فنزويلا". كما شدد على أن "إدارة بايدن هي الأسوأ في التاريخ، وأسعار الطاقة ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم".

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي سي كيو براون
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