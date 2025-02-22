حماس تقدم لإسرائيل خيارين بشأن أسراها المتبقين

وكالات

قالت حركة حماس إن إنجاز المقاومة في عملية تبادل 6 أسرى اليوم يُعد تأكيدًا على التزامها بالاتفاق، في وقت يواصل فيه الاحتلال المماطلة في تنفيذه.

وأضافت حماس أن التسليم يأتي في مشهد وطني مهيب يعكس وحدة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، بينما يعيش الاحتلال حالة من التشظي وتبادل الاتهامات.

وأشارت الحركة إلى أن الجمهور الإسرائيلي أمام خيارين، الأول استقبال أسرى الاحتلال في توابيت أو احتضانهم أحياء بشروط المقاومة.

وأكدت المقاومة جاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرة إلى استعدادها لإتمام عملية تبادل شاملة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال.

وحذرت حماس من أي تنصل من الاتفاق من قبل الاحتلال، مؤكدة أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى هو التفاوض والالتزام ببنود الاتفاق.

وشددت حماس على أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهروب من هزيمة جيشه في غزة من خلال ارتكاب المجازر في الضفة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت أن تعاملها مع الأسرى يستند إلى تعاليم الدين والقيم الإنسانية، في حين يتعرض أسرى الاحتلال للمعاناة والقمع في سجون الاحتلال.

ونوهت الحركة إلى أن منع الاحتلال سفر عائلات الأسرى المبعدين يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية ويظهر هزيمته أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصلون النضال دفاعًا عن الأرض والمقدسات حتى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.