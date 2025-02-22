بعد 11 عامًا في غزة.. حماس تسلم الأسير الإسرائيلي أفيرا منغستو

وكالات

سلمت حركة حماس صباح السبت، من مدينة رفح اثنين من الأسرى الإسرائيليين الستة المقرر إطلاق سراحهم اليوم، ضمن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى والمعتقلين.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسيرين أفيرا منغيستو، الذي ألقي القبض عليه في عام 2014 بعد عبوره إلى غزة، وتال شوهام، 40 عامًا، الذي تم أسره من كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر 2023.إلى مسؤولي الصليب الأحمر في رفح، جنوبي قطاع غزة.

ومن المتوقع إطلاق سراح أربع أسرى آخرين في النصيرات وسط قطاع غزة اليوم أيضًا.

11 عامًا في غزة

الأسير الإسرائيلي أفيرا منغستو صاحب الـ 36 عاما، والذي أسرته المقاومة بعد انتهاء الحرب بأسابيع قليلة وتحديدا في السابع من سبتمبر 2014، بعد أن اجتاز السياج الفاصل شمالي قطاع غزة، حيث اختفت آثاره بعدها.

ولد منغستو في إثيوبيا ثم هاجرت عائلته إلى إسرائيل وهو في عمر 5 سنوات وأقامت في مدينة عسقلان، وتقول عائلته إنه مضطرب نفسيا وتم تسريحه من الجيش.

واتهمت عائلته الحكومة الإسرائيلية مرات عدة بتعمد إهمال ابنها لأسباب عنصرية كونه من أصول إثيوبية.

وقالت كتائب القسام بعد اعتقاله بـ5 سنوات إن إسرائيل لم تطالب بإعادة منغستو من خلال الوسطاء الذين تحدثوا معها بشأن الأسرى.

شهد موقع تسليم الدفعة السابعة من تبادل الأسرى في مدينة رفح بقطاع غزة، السبت، رسائل جديدة من حركة حماس إلى إسرائيل.

وفي لافتة رفعت في ساحة تسليم الأسرى الإسرائيليين، بها علم فلسطين وقبضة يد ومكتوب عليها: "اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء".

وفي اللافتة السفلى، كتبت جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، والتي طالما رددها يحيي السنوار.

كما كتب على لافتات المنصة: "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".

وجاء في لافتات المنصة أيضًا صورة قبة الصخرة بالقدس المحُتلة، وصور السهم الأحمر المقلوب الشهير، الذي استخدمته عناصر حماس أثناء استهدافها الدبابات الإسرائيلية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وأيضًا الصورة التي نشرتها مؤخرًا للسنوار أثناء المعارك.