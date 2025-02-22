"رددها السنوار قبل استشهاده".. مقولة لشاعر مصري تزين منصة تسليم الأسرى

وكالات

شهدت مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح، عرض جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وهي الجملة التي لطالما رددها يحيى السنوار.

وفي سياق آخر، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر لحظة استعراض حركة حماس أسلحة غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

وخلال الفيديو، الذي تم نشره اليوم السبت، يظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لاستقبال الأسرى من موقعين في قطاع غزة، أحدهما في رفح والآخر في وسط القطاع.

وفيما يخص عملية الإفراج، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، محذرة ذويهم من أي مظاهر احتفالية.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسرى المحتجزين من رفح، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية في إسرائيل تستعد لاستقبالهم.