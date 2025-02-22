فيديو وصور.. حماس تستعرض أسلحة غنمتها من الاحتلال خلال تسليم الأسرى

وكالات

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة استعراض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لأسلحة غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

ويظهر في الفيديو، الذي تم نشره خلال مراسم تسليم الأسرى اليوم السبت في قطاع غزة، مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة في أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.

📹 أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح



عناصر "كتائب القسام" يحملون ويضعون على منصة التسليم أسلحة إسرائيلية اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.



وستجري عملية التسليم في مكانين: الأول في رفح جنوبي قطاع غزة، والثاني في النصيرات وسط… pic.twitter.com/NTwUSYqoBB — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لاستقبال الأسرى من موقعين في قطاع غزة، أحدهما في رفح والآخر في وسط القطاع.

من جهته، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، محذرة ذويهم من أي مظاهر احتفالية.

🔻#كتائب_القسام كتايب قلبي❤✌🏻

🔻 تعرض أسلحة اغتنمتها من جيش الاحتلال خلال السابع من اكتوبر؛ خلال مراسم تسليم الأسرى اليوم في قطاع غزة وحاضرة أيضا اليوم في أيدي مقاتلي كتائب القسام خلال مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل برفح.#طوفان_الأقصى#رفح_الان pic.twitter.com/AM1EVXcOwK — ❣️'رحــمة'🇵🇸✌حساب جديد🇵🇸 (@Rahma___15) February 22, 2025

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسرى المحتجزين من رفح، في حين أشار إلى أن الجهات المعنية في إسرائيل تستعد لاستقبالهم.