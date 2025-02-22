إعلان

فيديو وصور.. حماس تستعرض أسلحة غنمتها من الاحتلال خلال تسليم الأسرى

10:08 ص السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (1)
  • عرض 5 صورة
    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (3)
  • عرض 5 صورة
    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (5)
  • عرض 5 صورة
    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة استعراض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لأسلحة غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك استعدادًا لعملية تسليم الأسرى.

ويظهر في الفيديو، الذي تم نشره خلال مراسم تسليم الأسرى اليوم السبت في قطاع غزة، مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة في أثناء تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لاستقبال الأسرى من موقعين في قطاع غزة، أحدهما في رفح والآخر في وسط القطاع.

من جهته، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، محذرة ذويهم من أي مظاهر احتفالية.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسرى المحتجزين من رفح، في حين أشار إلى أن الجهات المعنية في إسرائيل تستعد لاستقبالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس تسليم الأسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة تسليم أسرى الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد قرار المركزي.. أسعار العائد المرتفعة على الشهادات بالبنوك غدا
بعد 11 عامًا في غزة.. حماس تسلم الأسير الإسرائيلي أفيرا منغستو