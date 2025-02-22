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مصادر إسرائيلية: الجثة التي سلمتها حماس تعود إلى الأسيرة شيري بيباس

09:19 ص السبت 22 فبراير 2025

تسليم جثمان الأسيرة شيري بيباس

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أكدت مصادر إسرائيلية اليوم السبت، أن جثة المرأة التي سلمتها حركة حماس في قطاع غزة تعود إلى الأسيرة شيري بيباس.

وقالت متحدثة باسم كيبوتس نير عوز إن "الكيبوتس يعلن بألم عميق أنها قتلت أثناء احتجازها كرهينة في غزة".

وكانت حركة حماس قد سلمت الجثة في وقت متأخر أمس الجمعة إلى الصليب الأحمر.

وكان من المفترض فعليا إعادة رفات المرأة مع رفات طفليها الصغيرين إلى إسرائيل أول أمس الخميس.

لكن النعش الذي سلمته حماس إلى الصليب الأحمر كان يحتوي على جثمان امرأة مجهولة الهوية.

واعترفت حركة حماس لاحقا بأن خطأ محتملا قد وقع.

وأكدت أسرة الأم الإسرائيلية أن الجثة الثانية التي سلمتها حماس هي لشيري بيباس.

واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بـ"انتهاك قاس وخبيث" لوقف إطلاق النار وتعهد بالانتقام.

ومع تصاعد التوترات أعلن المسلحون الفلسطينيون في وقت متأخر من أمس الجمعة أنهم سلموا رفات الضحية إلى الصليب الأحمر، الذي أرسلها إلى إسرائيل لإجراء الفحوصات عليها. وتم تأكيد هويتها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

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