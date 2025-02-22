جيش الاحتلال الإسرائيلي يستقبل الأسرى من موقعين بغزة

وكالات

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستعد لاستقبال الأسرى من موقعين في قطاع غزة.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عملية الإفراج عن أسرى الاحتلال الستة ستجري في مكانين أحدهما في رفح والآخر وسط قطاع غزة.

كان مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يدهم منازل أسرى فلسطينيين يتوقع الإفراج عنهم ويحذر ذويهم من أي مظاهر احتفالية.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم الأسرى المحتجزين من رفح، وإن الجهات المعنية تستعد لاستقبالهم.