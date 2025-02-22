ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون



وكالات

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول أسباب الإقالة أو هوية القائد الذي سيخلفه في المنصب.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات داخل الإدارة الأمريكية بشأن السياسات العسكرية، فيما يرى مراقبون أن القرار قد يكون مرتبطًا بخلافات داخلية حول الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.