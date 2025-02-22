ترامب يتعهد بحظر استثمارات أمريكية تدعم الصناعة العسكرية الصينية



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن بلاده ستفرض قواعد جديدة لمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في الصناعات التي تعزز استراتيجية الصين للاندماج العسكري المدني؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الدعم غير المباشر الذي تحصل عليه بكين لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية.

وأضاف ترامب أن الإجراءات ستشمل قطاعات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، محذرًا من أن أي استثمار أمريكي في هذه المجالات قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للولايات المتحدة.