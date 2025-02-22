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الصليب الأحمر يسلّم إسرائيل رفات شيري بيباس رسمياًالصليب الأحمر يسلّم إسرائيل رفات شيري بيباس رسمياً

01:17 ص السبت 22 فبراير 2025

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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وكالات

أعلنت اللجنة الدولية الأحمر أنها سلمت السلطات الإسرائيلية رفات شيري بيباس، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز". ولم تكشف اللجنة تفاصيل إضافية حول عملية التسليم أو الظروف التي أحاطت بها.

يأتي ذلك في ظل جهود دبلوماسية مستمرة حول تبادل الرفات والمفقودين، وسط تكتم رسمي بشأن طبيعة الإجراءات التي سبقت تسليم الرفات. ولم تصدر السلطات الإسرائيلية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي تعليق حول ملابسات الوفاة أو موعد تسليمها الدقيق.

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اللجنة الدولية الأحمر إسرائيل رفات شيري بيباس
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