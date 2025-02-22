

وكالات

أعلنت اللجنة الدولية الأحمر أنها سلمت السلطات الإسرائيلية رفات شيري بيباس، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز". ولم تكشف اللجنة تفاصيل إضافية حول عملية التسليم أو الظروف التي أحاطت بها.

يأتي ذلك في ظل جهود دبلوماسية مستمرة حول تبادل الرفات والمفقودين، وسط تكتم رسمي بشأن طبيعة الإجراءات التي سبقت تسليم الرفات. ولم تصدر السلطات الإسرائيلية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي تعليق حول ملابسات الوفاة أو موعد تسليمها الدقيق.