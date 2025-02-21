ترامب يبتز زيلينسكي: إما التوقيع على صفقة المعادن أو مواجهة المشاكل

القاهرة- مصراوي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى نظيره الأوكراني بشأن صفقة المعادن.

وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية الجمعة: "إما أن توقع أوكرانيا على صفقة المعادن أو أنها ستواجه مشاكل".

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إنه يعتقد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيوقع اتفاقا بشأن المواد الخام والمعادن النادرة مع الولايات المتحدة.

وتابع والتز خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، الذي انعقد خارج واشنطن يوم الجمعة، قائلا "انظروا، المحصلة النهائية هي أن الرئيس زيلينسكي سيوقع على هذا الاتفاق".

وأضاف: "ستشهدون ذلك في وقت قريب للغاية، وهذا أمر جيد بالنسبة لأوكرانيا".

ووصف والتز الرئيس دونالد ترامب بأنه "صانع صفقات"، مشيرا إلى أن زيلينسكي كان قد اقترح الشراكة بشأن المواد الخام العام الماضي.

وكان ترامب قد ربط المساعدات الأميركية لأوكرانيا، التي تعرضت لهجوم وعملية عسكرية واسعة من جانب روسيا، بحق الوصول إلى احتياطياتها من المعادن النادرة، إلا أن زيلينسكي رفض مسودة أولية لعقد مقدم من واشنطن.

وتُعتبر مخزونات المعادن النادرة هذه ذات جدوى اقتصادية عالية وأهمية استراتيجية.