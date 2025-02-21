وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن السماح لحماس بإعادة بناء نفسها

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا يمكن السماح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعادة بناء نفسها، مؤكداً أن حماس باتت أضعف، ولكنها لا تزال تمتلك ما يكفي لتنظيم العروض وتشكل تهديدًا معينًا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن السلام لن يتحقق طالما بقيت حماس في غزة، لأنها ستستمر في مهاجمة إسرائيل، مما سيضطرها للرد.

وأوضح روبيو أنه لا يمكن السماح لحماس بفرض "إرهابها" وفق تعبيره على شعب غزة أو مهاجمة إسرائيل أو تشكيل حكومة.