كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اجتماعا غير رسميا بالرياض بحضور قادة دول الخليج ومصر والأردن، ناقش الجهود المشتركة لدعم "القضية الفلسطينية" وتطورات غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الجمعة: " بدعوة كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عُقِد لقاء أخوي تشاوري في مدينة الرياض بتاريخ 22 شعبان 1446هـ، الموافق 21 فبراير 2025م، بمشاركة كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ورحب القادة في هذا الإطار بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.