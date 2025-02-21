الفريق الطبي: البابا فرنسيس لم يخرج بعد من مرحلة الخطر

(أ ب)

قال الفريق الطبي للبابا فرنسيس، اليوم الجمعة، إن حالته ليست مهددة للحياة، لكنه لا يزال في دائرة الخطر، في الوقت الذي قضى فيه البابا البالغ من العمر 88 عاما أسبوعه الأول في المستشفى جراء إصابته بالتهاب رئوي بالإضافة إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن.

وقدم أطباء البابا فرنسيس أول تحديث شخصي عن حالته الصحية، مشيرين إلى أنه سيظل في المستشفى طوال الأسبوع المقبل على الأقل.

وقال أطباء البابا، اليوم الجمعة، إنه يتلقى حاليا جرعات إضافية من الأكسجين عند الحاجة، ويستجيب للعلاج الدوائي المكثف الذي يُعطى له لمكافحة الالتهاب الرئوي والعدوى الرئوية المعقدة.

وقدم الدكتور سيرجيو ألفيري من مستشفى جيميلي، والطبيب الشخصي للبابا فرنسيس، الدكتور لويجي كاربوني، التحديث التفصيلي عن حالة البابا الصحية.

وقال كاربوني إن البابا فرنسيس يستجيب للعلاج الدوائي الذي تم "تعزيزه" بعد تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي في وقت سابق هذا الأسبوع.