بسبب خطة ترامب بشأن غزة.. دولة أوروبية تقاطع احتفالات أمريكا بيوم القديس باتريك

وكالات

أعلنت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، ميشيل أونيل، اليوم الجمعة، امتناعها عن حضور فعاليات يوم القديس باتريك في البيت الأبيض، احتجاجًا على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضحت أونيل في مؤتمر صحفي في دبلن أن قرارها جاء نتيجة تصريحات ترامب الأخيرة حول "الطرد الجماعي" للفلسطينيين من غزة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تجاهل هذه التصريحات وسط معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "قرار عدم السفر لم يكن سهلًا، لكنه يعكس مسؤوليتنا في مواجهة الظلم".

وكان ترامب قد أعلن في الرابع من فبراير عن خطة للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين، ما أثار جدلًا واسعًا لتعارضه مع الجهود الدبلوماسية القائمة على حل الدولتين.

وفي المقابل، قررت أيرلندا إرسال رئيس الوزراء مايكل مارتن لحضور الاحتفالات في البيت الأبيض، حيث أكد مارتن أنه سيناقش مع ترامب "مجموعة واسعة من القضايا" خلال زيارته.