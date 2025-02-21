الاشتباه بتنفيذ عملية.. القبض على 3 أشخاص قرب السفارة الإسرائيلية بالسويد

القاهرة- مصراوي

ألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة أشخاص خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم. يشتبه في أنهم يستعدون للتدمير العام، حسب وسائل إعلام سويدية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة السويدية: "إنه في الوقت الحاضر، لا تعرف سبب وجود هؤلاء الأفراد وما هو الدافع. إنه شيء يجب علينا إجراء مزيد من التحقيق فيه".

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة: "تقول إنه تم القبض على ثلاثة رجال، لكنها لا تريد التعليق على سبب اعتقالهم وتم القبض على المشتبه بهم الساعة الثالثة مساء اليوم الجمعة".