ترامب: إدارة بايدن هي الأسوأ في تاريخ أمريكا

القاهرة- مصراوي

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "جيدة"، بينما لم تكن كذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب أن "الحرب المروعة في أوكرانيا يجب أن تتوقف"، مشيرًا إلى أن بلاده تحاول وضع حد لهذا الصراع الذي تسبب في مقتل العديد من الجنود. كما شدد على أن الحرب ليست في مصلحة أي طرف، قائلًا: "الحرب سيئة على روسيا وأوكرانيا وعلينا جميعًا".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أشار ترامب إلى أن "زيلينسكي ليس لديه أوراق قوية للعب بها"، معتبرًا أن حل الأزمة ممكن عبر التفاوض المباشر مع بوتين. كما صرح بأن "تحقيق تقدم في الملف الأوكراني خلال إدارته كان أكبر مما حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

أما بشأن إيران، فقد أوضح ترامب أن "خلال فترته الأولى، كانت هناك عقوبات صارمة على إيران، مما حال دون تمويلها لحزب الله وحماس"، مؤكدًا أن "هجمات 7 أكتوبر لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا، لأن إيران كانت ستظل مفلسة".

وفيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة، انتقد ترامب سياسات إدارة بايدن، قائلًا: "لدينا نفط أكثر من أي دولة في العالم، ومع ذلك، اعتمدت إدارة بايدن على فنزويلا". كما شدد على أن "إدارة بايدن هي الأسوأ في التاريخ، وأسعار الطاقة ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم".

وعلى صعيد التجارة، شدد ترامب على أهمية الرسوم الجمركية، قائلًا: "الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة في القاموس"، موضحًا أن هذه السياسة دفعت العديد من الشركات الكبرى، مثل شركات تصنيع السيارات والرقائق الإلكترونية، إلى نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة بدلاً من المكسيك والصين.

أما بخصوص الهجرة، فقد أكد ترامب أن "العديد من الدول أرسلت مجرميها إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المفتوحة، دون أن يتم التحقق منهم". وأشاد بأداء فريقه في إدارة ملف الهجرة والجمارك، مشيرًا إلى أنهم يقومون "بعمل مذهل رغم تهميش بايدن لهم".

وفي ختام تصريحاته، أكد ترامب أن "إدارته اتخذت إجراءات صارمة لمعالجة الكوارث التي ورثتها من الإدارة السابقة"، مشددًا على أن "سياسات بايدن الاقتصادية والهجرية أضرت بالولايات المتحدة بشكل غير مسبوق".