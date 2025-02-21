القسام: سلمنا قبل قليل جثمان الأسيرة شيري بيباس

وكالات

قال مصدر خاص للجزيرة إن "كتائب القسام سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، طالب بضرورة إعادة شيري بيباس، محذراً من أن عدم إعادتها يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح هاجاري أن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق، ولم تُعد شيري بيباس، مشيراً إلى أن أحد الجثامين التي سلمتها حماس أمس كان مجهول الهوية، وأكد ضرورة إعادة جثة بيباس.

وأضاف المتحدث أن إسرائيل ملتزمة بكل الوسائل الممكنة تجاه عائلات الأسرى، وستواصل جهودها لإعادتهم، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يخوض حرباً مستمرة ضد الإرهاب في الضفة الغربية، ويتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة للتحقيق في عملية زرع العبوات الناسفة في الحافلات.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المهمة لن تنتهي إلا بعد إعادة جميع الأسرى.