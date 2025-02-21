باحث سياسي عن التصعيد الإسرائيلي بالضفة: نتنياهو يرد على تفجيرات تل أبيب

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب والباحث السياسي فراس طنينة إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة طولكرم بالضفة الغربية يأتي في إطار حملة علاقات عامة يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلالها تمرير رسائل معينة للشارع الإسرائيلي.

وأضاف طنينة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصعيد يأتي في أعقاب الهجوم الذي تعرض له نتنياهو والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مساء أمس، بعد التفجيرات التي وقعت في مستوطنة بات يام وسط فلسطين المحتلة.

وأوضح الباحث السياسي أن الهجوم أثار موجة انتقادات حادة ضد حكومة الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث تم اتهامها بالتقصير والفشل الاستخباراتي.

وأشار إلى أن منفذًا أو أكثر تمكنوا من الوصول إلى بات يام ووضعوا أكثر من خمس عبوات ناسفة في خمس حافلات، مع تفجير بعضها بسبب خلل تقني.

هذا الحادث أدى إلى تصاعد الانتقادات في الإعلام العبري، كما أثار غضب العديد من المعارضين في الشارع الإسرائيلي، الذين وجهوا اتهامات بالمسؤولية عن هذا الفشل الأمني.

وأكد طنينة أن التصعيد الإسرائيلي في طولكرم يهدف إلى تحويل الأنظار عن الفشل الأمني الأخير وإعادة ترتيب الأوراق داخليًا، في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة في المؤسسة الأمنية وحكومة نتنياهو.

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