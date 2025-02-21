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حماس: اقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم خطوة استعراضية تعكس إفلاسه

08:30 م الجمعة 21 فبراير 2025

اقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم

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وكالات

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مخيم طولكرم بأنها "استعراضية" وتعكس "حالة الإفلاس السياسي والعسكري"، معتبرة أنها محاولة للتغطية على ما وصفته بالفشل المتكرر في مواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن نتنياهو اعتاد على ما وصفته بـ"المسرحيات المكشوفة"، مذكّرة بمواقفه السابقة في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة، والتي انتهت بالانسحاب منها.

وأكدت حماس أن هذه الزيارة لن ترهب الشعب الفلسطيني أو مقاومته، بل ستزيد من إصرارهم على مواصلة طريق الجهاد حتى تحقيق التحرير والنصر.

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اقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم حماس بنيامين نتنياهو مخيم طولكرم
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