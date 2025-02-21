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بعد انفجار حافلات تل أبيب.. أمريكا تصدر بيانًا عاجلًا لرعاياها في إسرائيل

08:16 م الجمعة 21 فبراير 2025

انفجار 3 حافلات في تل أبيب

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وكالات

حظرت السفارة الأمريكية في إسرائيل على موظفيها وأسرهم استخدام وسائل النقل العام والقطارات 14 يوما عقب انفجارات الأمس في تل أبيب.

كانت مدينة بات يام في تل أبيب شهدت انفجار 3 حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الـ3 حافلات بعد الانفجار، معلنةً عن بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة، في وقت تشتبه الشرطة في أن الدافع وراء الحادث قد يكون ذا طابع قومي.

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واشنطن الرعايا الأمريكيين تفجير حافلات حافلات تل أبيب
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