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ترامب: ترودو رئيس وزراء فاشل وسياساته دمرت بلاده

07:46 م الجمعة 21 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو من جديد.

وقال ترامب خلال تصريحاته لقناة فوكس نيوز الأمريكية: "ترودو رئيس وزراء فاشل وكان دائما وسياساته دمرت كندا".

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كندا ستصبح يوما ما وربما قريبا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكر أن ترامب صرح أكثر من مرة فى العديد من المؤتمرات الصحفية، إن كندا مرشحة بقوة لتكون الولاية الأمريكية الـ51، وتساءل ترامب " لماذا ندفع لكندا ونحن لسنا بحاجة لمنتجاتهم".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم ستضاف إلى التعريفات الجمركية الأخرى، ما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على الواردات من كندا إلى 50%.

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