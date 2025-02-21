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الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو وكاتس مخيم طولكرم إمعان في العدوان

07:34 م الجمعة 21 فبراير 2025

اقتحام نتنياهو مخيم طولكرم

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وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة إمعان في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

كان رئيس وزراء الاحتلال اقتحم اليوم الجمعة أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.

ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

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