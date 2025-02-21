ترامب: قطاع غزة يتمتع بموقع رائع وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطاع غزة يتمتع بموقع استراتيجي مميز، متسائلًا عن سبب تخلي إسرائيل عنه، ومشيرًا إلى أن لديه خطة جيدة بشأن غزة، لكنه لن يفرضها بل سيكتفي بتقديمها كتوصية.

وأعرب ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة، عن دهشته من رفض مصر والأردن لخطة غزة، رغم المساعدات المالية الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة لهما سنويًا.

وأضاف أن غزة في وضعها الحالي "غير صالحة للعيش"، وأن سكانها قد يفضلون مغادرتها إذا أتيحت لهم الفرصة، موضحًا أن خطته تشمل تولي الولايات المتحدة مسؤولية غزة، دون وجود لحركة حماس، مع بدء عمليات تطوير للقطاع.

وعلق ترامب على الأوضاع في إسرائيل، قائلاً إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعر بالغضب الشديد إزاء مشاهد جثث الأطفال الإسرائيليين، واصفًا إياها بالوحشية التي يصعب تصور حدوثها في العصر الحديث.

وأضاف ترامب أن بعض الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم كانوا في حالة سيئة للغاية، مشبّهًا حالتهم بمعتقلي المعسكرات النازية السابقة، مؤكدًا أن حركة حماس تحاول الإفراج عن الأسرى ذوي الحالات الجيدة أولًا.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى شعبيته المتزايدة وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.