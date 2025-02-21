ترامب: زيلينسكي ليس مهما للغاية لحضور الاجتماعات

القاهرة- مصراوي

صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه تابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لسنوات ورأى كيف تم تدمير أوكرانيا. وأكد أن حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان رئيسًا في ذلك الوقت.

وأضاف ترامب خلال تصريحاته لفوكس نيوز، أن أوكرانيا لم تعد تمتلك أوراقًا لتلعب بها، مشيرا إلى أن زيلنسكي اشتكى من عدم حضوره اجتماع السعودية، رغم أنه كان منخرطًا في الاجتماعات لثلاث سنوات "دون تحقيق أي شيء"، على حد تعبيره. كما قلل من أهمية زيلنسكي قائلًا: "هو ليس مهمًا للغاية حتى يحضر الاجتماعات".

وأشار إلى أن زيلنسكي يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق، رغم أن بلاده تعرضت للدمار. كما زعم أن روسيا قررت الحديث بشأن أوكرانيا بفضل تدخله، وهذا هو السبب الوحيد وراء ذلك.

وفي انتقاد للموقف الأوروبي، قال ترامب إن فرنسا وغيرها لم تفعل أي شيء من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي سبب لهجوم روسيا على أوكرانيا، وأن هذه الحرب كان من الممكن تجنبها بسهولة عبر الحديث مع بوتين، الذي يريد التوصل إلى اتفاق.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه يعتقد أنه يستطيع إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا، مشددًا على ضرورة السعي لإيجاد حل للأزمة.