ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطته بشأن غزة جيدة لكنه لن يفرضها وسيكتفي بالتوصية بها.

وتابع الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته لفوكس نيوز الجمعة: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا".

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قطاع غزة يتمتع بموقع رائع وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنه، كما أن غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها"

وأشار الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطتي ولن تكون هناك حماس وسنبدأ في تطويرها".

وتطرق ترامب في حديثه إلأى الحرب الروسية الأوكرانية قائلا: حضور زيلينسكي مباحثات السلام ليس ذا أهمية كبيرة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تفاجأ بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحها بشأن غزة، بالرغم من أن الولايات المتحدة نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس وله الحق في أن يكون كذلك، فهذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية ولا يمكن تخيل حدوث ذلك في العصر الحديث".

وأوضح ترامب: "عدد من الأسرى الذين أطلق سراحهم كانوا بحالة سيئة للغاية ويبدو كأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق بألمانيا، إضافة إلى أن حماس تحاول الإفراج عن الأسرى الذين هم في حالة جيدة أولا"

وأكد الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته: استطلاعات الرأي تظهر أنني أحظى بشعبية كبيرة".