بنيامين نتنياهو يقتحم منزل فلسطيني في طولكرم (صور)

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بعد انفجار 3 حافلات.. منفذو العملية يتركون رسالة لإسرائيل على القنابل (صور)

وكالات

اقتحم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.

ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

كان رئيس وزراء الاحتلال أمر خلال زيارته لمخيم طولكرم، اليوم الجمعة، بتعزيز القوات في الضفة الغربية.

ووصف نتنياهو حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء أمس الخميس، بمحاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، معتبرا أن الأمر "خطير للغاية".