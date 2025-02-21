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خطير للغاية.. نتنياهو يعلق على حادث انفجار الحافلات في تل أبيب

06:16 م الجمعة 21 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمخيم طولكرم، اليوم الجمعة، بتعزيز القوات في الضفة الغربية.

ووصف نتنياهو حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء أمس الخميس، بمحاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، معتبرا أن الأمر "خطير للغاية".

كانت مدينة بات يام في تل أبيب شهدت انفجار 3 حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الـ3 حافلات بعد الانفجار، معلنةً عن بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة، في وقت تشتبه الشرطة في أن الدافع وراء الحادث قد يكون ذا طابع قومي.

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بنيامين نتنياهو تفجير حافلات حافلات تل أبيب انفجارات تل أبيب
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