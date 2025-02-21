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مقتل 12 شخصا إثر اصطدام حافلتهم بشاحنة في البرازيل

05:32 م الجمعة 21 فبراير 2025

حادث حافلة بالبرازيل

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(أ ب)

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الجمعة، اصطدام حافلة تقل طلابا جامعيين بشاحنة على طريق سريع في جنوب شرقي البرازيل، ما أسفر عن مقتل 12 راكبا وإصابة 21 آخرين.

وحاول سائق الشاحنة، الذي أُصيب أيضا، الفرار من موقع الحادث في وقت متأخر ليلة أمس الخميس على طريق سريع بالقرب من مدينة نوبورانجا، التي تبعد نحو 370 كيلومترا (230 ميلا) عن عاصمة الولاية، لكن أُلقي القبض عليه ونُقل إلى المستشفى.

ووُجهت إليه لاحقا تهم محاولة الفرار من موقع الحادث، والقتل غير العمد، والتسبب في أذى جسدي.

وقال مسؤولون إن جميع الضحايا كانوا طلابا من جامعة فرانكا، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات في المنطقة.

وبثت محطات تليفزيون محلية صورا من موقع الحادث تظهر الحافلة وقد دُمر جانبها الأيسر بالكامل في التصادم.

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اصطدام حافلة حادث تصادم البرازيل
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